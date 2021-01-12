Facebook ABD başkanlık devir teslim güvenliği için yeni önlemler aldı
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Facebook ABD başkanlık devir teslim güvenliği için yeni önlemler aldı

12.01.2021 10:22 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:27
Facebook ABD başkanlık devir teslim güvenliği için yeni önlemler aldı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçiminden 69 gün sonra devir teslim töreni öncesi bir dizi önlem aldığını duyurarak, "Çalmayı durdur" ifadesinin yer aldığı tüm içerikleri kaldıracağını açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçiminden 69 gün sonra devir teslim töreni öncesi bir dizi önlem aldığını duyurarak, "Çalmayı durdur" ifadesinin yer aldığı tüm içerikleri kaldıracağını açıkladı. 

ABD'li sosyal medya paylaşım platformu Facebook, ABD Başkanlık Seçim Günü'nden tam 69 gün sonra, "Çalmayı durdur" ifadesi geçen tüm içeriği kaldırmaya başlayacağı açıkladı. Alınan bu önlemin, ABD başkanlık görev devri günü olabilecek muhtemel şiddet eylemlerini önlemek olduğu ifade edildi.   

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD Başkanı seçilen Demokrat Joe Biden'ın 20 Ocak'ta Washington DC'de yapacağı yemin töreninde toplumsal gerginliği azaltmak amacıyla yeni adımlar atıyor. Facebook yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta ABD Kongre Binası'da ayaklanmalara katılanlar tarafından kullanılan 'Çalmayı durdur' ifadesinin kullanımının yasaklanacağını duyurdu.

KARAR ŞİDDETİ ARTTIRABİLİR

Facebook'un dürüstlükten sorumlu Başkan Yardımcısı Guy Rosen, şirketin Başkanlık Devri için hazırlıkları hakkında bilgilendirme yazısı yazdı. Rosen açıklamasında "ABD başkanlık seçimlerinin sonucuna karşı etkinlikler düzenlemeye yönelik devam eden girişimler, şiddete ve terimin (Çalmayı Durdur) başkentte çarşamba günkü şiddete karışanlar tarafından kullanılmasına yol açabilir, görev devri törenine giden yolda bu ek adımı atıyoruz" dedi.  

6 OCAK'TA NE OLMUŞTU?

ABD'nin 45'inci Başkanı DOnald Trump tarafları, Trump tarafından desteklenen başkanlık seçimlerinde oyların çalındığı iddiasıyla 6 Ocak günü Washington'da kongre binasını basmıştı. Olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.


Facebook ABD başkanlık devir teslim güvenliği için yeni önlemler aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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