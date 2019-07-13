Facebook'a Verilen 5 Milyar Dolarlık Cezanın Ardından Şirketin Hisseleri Yükseldi

2011 yılında ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), kullanıcıların bilgilerini gizli tutacağını söyleyip daha sonra bu bilgileri üçüncü parti şahıslarla ve şirketlerle paylaşan Facebook'u sorgu altına almıştı.

Facebook için bu gizlilik ihlalini sebep göstererek rıza kararnamesi düzenleyen FTC, bu kararnameyle Facebook'a bir nevi "Tekrar yaparsan şirketi elinden alırız" demişti. Bugün gelinen noktada ise FTC sözünü tutmamış gibi görünüyor.

Facebook, bahsi geçen ihlalleri yapmaya devam etti. 2011 yılında imzalanan kararnameye göre Facebook'a el koyması gereken FTC, teknoloji devine 5 milyar dolarlık bir ceza kesti. Bu ceza, yaklaşık olarak Facebook'un yılın sadece bir çeyreğinden elde ettiği gelirin %30'una denk geliyor; yani Facebook için hiçbir şey.

Normal şartlarda caydırıcı olması bakımından bu tip suçlarda şirket kârının büyük çoğunluğuna el konur. FTC ise Facebook'u neredeyse hiç etkilemeyecek bir cezayla herkesi şaşırttı. Hatta bu cezanın verilmesinin ardından, komik bir şekilde Facebook hisselerinin fiyatı düşmesi gerekirken yükseldi.

Yıllardır gizlilik ihlalleriyle gündemden düşmeyen Facebook, ciddi bir cezaya maruz kalmadıkça politikalarını değiştirmeyecek gibi görünüyor. Libra adındaki dijital parasını da duyuran Facebook'un önümüzdeki dönemde gizlilik konusunda ne gibi adımlar atacağını hep birlikte göreceğiz.