Facebook'a suçlama: 'Instagram üzerinden kullanıcıların kameralarını açarak casusluk yapıyor'
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BBC

Facebook'a suçlama: 'Instagram üzerinden kullanıcıların kameralarını açarak casusluk yapıyor'

Facebook Perşembe günü ABD'de federal bir mahkemede açılan davada, "Instagram platformu üzerinden kullanıcıların mobil telefonlarının kameralarını açarak casusluk yapmakla" suçlandı.

Facebook'a suçlama: 'Instagram üzerinden kullanıcıların kameralarını açarak casusluk yapıyor'
18.09.2020 18:02 | Son Güncelleme: 18.09.2020 18:07

Facebook Perşembe günü ABD'de federal bir mahkemede açılan davada, "Instagram platformu üzerinden kullanıcıların mobil telefonlarının kameralarını açarak casusluk yapmakla" suçlandı.

Instagram adlı bir kullanıcısı Brittany Conditi, Facebook'a ait olan sosyal medya platformu Instagram'ın kamera üzerinden bilerek kullanıcıları izlediğini iddia etti.

Brittany Conditi bunun amacının da "kullanıcılar hakkında başka türlü edinilmeyecek karlı ve değerli verilere ulaşmak" olduğunu öne sürdü.

Temmuz ayında ABD basınında yer alan bazı haberlerde, aktif kullanmadıkları zamanlarda bile Instagram'ın kullanıcıların iPhone telefon kameralarına erişim sağladığı yönünde haberler çıkmıştı.

Facebook ise bu iddiaları reddetmiş; sistemdeki bir yazılım hatası olduğunu, bu yüzden erişim sağlamadığı halde Instagram'ın iPhone kamerasını açmaya çalıştığı yönünde bir uyarının geldiğini açıklamıştı.

Facebook açıklama yapmadı

Bloomberg'in haberine göre açılan davada, "Instagram ve Facebook'un evlerindeyken bile son derece gizli ve mahrem kişisel bilgileri toplayarak değerli veriler ve pazar araştırması edindiği" belirtildi.

Facebook, Bloomberg'e konuyla ilgili görüş vermeyi reddetti.

Geçen ay açılan bir başka davada ise Facebook'un yüz tanıma teknolojisi kullanarak 100 milyondan fazla Instagram kullanıcısının biyometrik bilgilerine eriştiği öne sürülmüştü.

Facebook ise bu iddiayı da reddederek Instagram'ın yüz tanıma teknolojisi kullanmadığını belirtmişti.

BBC
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