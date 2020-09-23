Facebook'a nefret gruplarını engellemesi talebiyle dava açıldı
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Facebook'a nefret gruplarını engellemesi talebiyle dava açıldı

23.09.2020 21:29 | Son Güncelleme: 23.09.2020 21:32
Facebook'a nefret gruplarını engellemesi talebiyle dava açıldı

NEW ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook'a, nefret gruplarının sayfalarını engellemesi talebiyle dava açıldı.

NEW ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook'a, nefret gruplarının sayfalarını engellemesi talebiyle dava açıldı.

Wisconsin eyaletinde açılan federal davada, geçen ay Facebook üzerinden silahlı kişilerin protestoya çağrılması ve çıkan olaylarda 2 kişinin hayatını kaybetmesi bu talebin gerekçesini oluşturdu.

Dilekçede, "Kenosha Muhafızları" adlı grubun, siyahilere yönelik polis şiddetini protesto eden göstericilere karşı şehirdeki mülkleri korumak için silahlı kişilere Facebook üzerinden çağrıda bulunduğu kaydedildi.

Facebook'a söz konusu çağrı için 400'den fazla şikayet yapıldığı ancak şirket yetkililerinin, Kenosha Muhafızları'nın paylaşımının platformun şiddet karşıtı kurallarını ihlal etmediği sonucuna vardığına işaret edildi.

Dava dilekçesinde Facebook, Kenosha Muhafızları'nın paylaşımını kaldırmada ihmalkar davranmakla suçlanarak, benzeri nefret gruplarının sitede hala aktif olduğu öne sürüldü.

Kenosha olayları

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan protestolarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 250'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Sosyal medyadaki bir videoda, polisin, arabasının kapısını açarak içeri girmeye çalışan Blake'i kıyafetinden çekerek engellemeye çalıştığı ve sonrasında arkasından 7 el ateş ettiği görülmüştü. Blake'in arabaya binmeye çalışırken polis tarafından vurulduğu sırada 3 çocuğunun da arabada bulunduğu belirtilmişti.

Kentte başlayan protestolar üzerine 24 Ağustos'tan itibaren yaklaşık 10 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmış, protestolar sırasında karşıt görüşlü gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Olaylarda yarı otomatik tüfeğiyle caddenin ortasından göstericilere doğru ateş açan 17 yaşındaki Kyle Rittenhouse, 2 kişinin ölümü ve 1 kişinin ağır yaralanmasıyla ilgili "birinci derece kasıtlı cinayetten" yargılanmak üzere tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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