Facebook, 2019 yılında 5,4 milyar sahte hesap sildi

14.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:16

Sosyal medya platformu Facebook 2019'un başında bu yana toplam 5,4 milyar sahte hesabın silindiğini duyurdu. Geçen yıl aynı dönemde 2,1 milyar şüpheli hesap silinmişti.



Topluluk Standartları Uygulama Raporu'nu açıklayan sosyal medya devi sadece Nisan-Eylül 2019 tarihleri arasında 3.2 milyar sahte hesabı kaldırdığını aktardı Euronews.com'da Görüntüle