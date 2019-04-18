Facebook 1.5 Milyon Kişinin E-posta İrtibatını Yanlışlıkla Kaydetti

Sosyal medya platformu Facebook, son üç sene içerisinde yaklaşık 1.5 milyon kullanıcısına ait elektronik posta irtibatlarını yanlışlıkla sistemine yüklediğini duyurdu.

Yapılan hata şirketin güvenlik birimi tarafından yapılan kontrollerde açığa çıktı. Buna göre Facebook Mayıs 2016'dan bu yana kullanıcılarının kendi profilinde olan özel e-posta irtibatlarını herhangi bir soru sormaksızın otomatik olarak kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle