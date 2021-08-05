Fabrikaya mal getiren tırın dorsesinden 2 mülteci çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fabrikaya mal getiren tırın dorsesinden 2 mülteci çıktı

Fabrikaya mal getiren tırın dorsesinden 2 mülteci çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir fabrikaya malzeme getiren tırın dorsesinden Suriye uyruklu iki genç çıktı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir fabrikaya malzeme getiren tırın dorsesinden Suriye uyruklu iki genç çıktı. Suriyeli gençlerin Bulgaristan'a gönderilme vaadiyle tıra konuldukları belirlendi.

Olay, Orhangazi'de faaliyet gösteren bir otomotiv yan sanayi fabrikası önünde yaşandı. Gemlik'te liman bölgesinden aldığı dorseyi 34 ZN 8580 plakalı tırı ile Orhangazi'ye getiren Kadir G, dorse kapağını açtığında, içeride 2 genç olduğunu fark etti.

Kadir G, durumu önce fabrika yönetimine bildirdi. Ardından polis arandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapaklarını açtıkları dorsede biri Suriye pasaportlu Hüseyin Al Ahmed isimli genç ile ismi öğrenilemeyen bir başka genci buldu.

Dorsede fabrikaya ait malzemeler arasında çantaları ile birlikte bulunan 2 yabancı uyruklu şahıs, ilk incelemesinin ardından Orhangazi Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Polis ekipleri olay sonrası dorse ve araç üzerinde de incelemelerde bulundu. Tır sürücüsü ise dorsenin gümrük bölgesinde olduğunu, kendisine firmadan dorsenin alınarak Orhangazi'deki fabrikaya getirilmesi talimatı verildiğini anlattı.

Bulgaristan'a götürülme vaadi ile kandırılmışlar

Emniyet Müdürlüğünde tercüman eşliğinde ifadeleri alınan 2 Suriye uyruklu genç, kendilerinin Cezayirli birisi tarafından Bursa'dan Bulgaristan'a götürülecekleri vaadi ile dorseye bindirildiğini söyledi. Cezayir uyruklu insan kaçakçısının ise, iki Suriyeli gençten kendilerini Bulgaristan'a kaçırma karşılığı 3'er bin lira aldığı öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Fabrikaya mal getiren tırın dorsesinden 2 mülteci çıktı
Fabrikaya mal getiren tırın dorsesinden 2 mülteci çıktı
Fabrikaya mal getiren tırın dorsesinden 2 mülteci çıktı
Fabrikaya mal getiren tırın dorsesinden 2 mülteci çıktı
Fabrikaya mal getiren tırın dorsesinden 2 mülteci çıktı
Fabrikaya mal getiren tırın dorsesinden 2 mülteci çıktı
Fabrikaya mal getiren tırın dorsesinden 2 mülteci çıktı
Fabrikaya mal getiren tırın dorsesinden 2 mülteci çıktı
Fabrikaya mal getiren tırın dorsesinden 2 mülteci çıktı
Fabrikaya mal getiren tırın dorsesinden 2 mülteci çıktı
Fabrikaya mal getiren tırın dorsesinden 2 mülteci çıktı
Fabrikaya mal getiren tırın dorsesinden 2 mülteci çıktı
Fabrikaya mal getiren tırın dorsesinden 2 mülteci çıktı
Fabrikaya mal getiren tırın dorsesinden 2 mülteci çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aydın'da ormanları yaktıkları iddiasıyla linç edilmeye kalkışılan gençler, kız arkadaşlarıyla buluşmaya gelmiş
Aydın'da ormanları yaktıkları iddiasıyla linç edilmeye kalkışılan gençler, kız arkadaşlarıyla buluşmaya gelmiş
32 yaşındaki kadın, konuşma talebini reddettiği eski eşi tarafından karnından vuruldu
32 yaşındaki kadın, konuşma talebini reddettiği eski eşi tarafından karnından vuruldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Ümit Dündar Haydar Aliyev Devlet Bahçeli
Magazin Gülşen Seda Sayan Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Metin Oktay Rıza Kayaalp Ahmet Ağaoğlu Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fabrikaya mal getiren tırın dorsesinden 2 mülteci çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 17:03:18. #1.16#

title