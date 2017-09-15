Fabrikaya Kurye Gibi Gelip, Muhasebeci Eşine Kurşun Yağdırdı

KONYA'da motosikletle geldiği fabrikada güvenlik görevlilerine kendisini kurye olarak tanıtan 27 yaşındaki Zafer Tatlısert, muhasebeci olarak çalışan boşanma aşamasında olduğu eşi 25 yaşındaiki Saliha Gizem Tatlısert'i tabancayla vurarak ağır yaraladı.



Olay, Selçuklu İlçesi Aşağıpınarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Kasten yaralama suçundan girdiği cezaevinden 2 ay önce tahliye olan Zafer Tatlısert, boşanma aşamasında olduğu eşi Saliha Gizem Tatlısert'in çalıştığı fabrikaya motosikletle gitti. Kapıdaki güvenlik görevlilerine kendisini kurye olarak tanıtan Tatlısert, eşinin adına kurye getirdiğini belirterek içeriye girdi. Muhasebeci olarak çalışan eşinin odasına giden Tatlısert, yanında getirdiği tabancayla eşine kurşun yağdırarak çıkıp aynı motosikletle kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saliha Gizem Tatlısert, 112 ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Tatlısert'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.



Olayda aynı fabrikada çalışan Abdülkerim Ünal da bir kurşunun başını sıyarması sonucu hafif yaralandı. Polis, iki farklı suçtan hakkında arama kararı bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



- Konya