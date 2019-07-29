Fabrikaya giren ayı işçileri korkuttu

Fabrikaya giren ayı işçileri korkuttu

Rusya'da su ürünleri fabrikasına giren ayı, işçilerin korkup kaçmasına neden oldu.

Fabrikaya giren ayı işçileri korkuttu

Rusya'da su ürünleri fabrikasına giren ayı, işçilerin korkup kaçmasına neden oldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Olay, Rusya'nın Sahalin adasında yer alan su ürünleri fabrikasında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ayının fabrikaya girdiği; o sırada çalışan işçilerin dönüp ayıya bakarak yaşadıkları olaya anlam vermeye çalıştıkları görüldü. Ardından panik yaşayan 10 kişilik işçi grubu, farklı yönlere doğru koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: DHA
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