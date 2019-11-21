Fabrikanın kalorifer dairesinde patlama: 1 yaralı
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Fabrikanın kalorifer dairesinde patlama: 1 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir fabrikanın kalorifer dairesinde meydana gelen patlamada 1 işçi ağır yaralandı.

21.11.2019 19:50 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:50
Fabrikanın kalorifer dairesinde patlama: 1 yaralı

Sakarya'nın ilçesinde bir fabrikanın kalorifer dairesinde meydana gelen patlamada 1 ağır yaralandı.

Olay, Pamukova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir süt fabrikasının kalorifer dairesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle fabrikanın kalorifer dairesinde patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 25 yaşındaki Bayram Şadi T. isimli ağır yaralanırken fabrikanın büyük bir kısmı da yıkıldı. Patlama esnasında çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ağır yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçinin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, polis konu ile ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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