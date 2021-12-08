Fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

GAZİANTEP (İHA) - Fabrikanın çatısından düşen İşçi hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te iplik fabrikasının çatısında çalışan işçi dengesini kaybederek 12 metre yükseklikten zemine çakıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 37 yaşındaki Oktar Dolaşır, hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 4 Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir iplik fabrikasında sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre fabrikanın çatısında çalışan Oktar Dolaşır, çalıştığı esnada dengesini kaybetti. Dengesini kaybeden talihsiz işçi, çatıdan aşağıya düşerek zemine çakıldı. Ağır yaralanan işçiye ilk müdahaleyi fabrikadaki diğer işçiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı işçi sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Dolaşır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İşçinin cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Dolaşır'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Jandarma ekipleri işçinin ölümüyle ilgili inceleme başlattı.