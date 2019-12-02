Fabrikanın çatısından düşen işçi öldü

02.12.2019 21:09 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:25

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti.



Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzunbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya ürünlerinin üretildiği fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın çatısına çıkan Yunus Tamer (42) isimli işçi dengesini kaybederek aşağı düştü. Tamer'i gören arkadaşları yardımına koştu. Tamer'in hareketsizce yattığını gören işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Tamer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine intikal eden polis ve Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Tamer'in cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA