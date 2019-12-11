Fabrikanın çatısından düşen işçi, ağır yaralandı (2)
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Fabrikanın çatısından düşen işçi, ağır yaralandı (2)

HAYATINI KAYBETTİBursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı fabrikanın çatısında olukları kontrol ederken dengesini kaybedip 6 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Tugay Engin, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

11.12.2019 20:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 20:52
Fabrikanın çatısından düşen işçi, ağır yaralandı (2)

HAYATINI KAYBETTİ

'nın ilçesinde çalıştığı fabrikanın çatısında olukları kontrol ederken dengesini kaybedip 6 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Tugay Engin, kaldırıldığı İnegöl 'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

 


Kaynak: DHA
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