Fabrikanın çatısından düşen işçi, ağır yaralandı (2)
HAYATINI KAYBETTİBursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı fabrikanın çatısında olukları kontrol ederken dengesini kaybedip 6 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Tugay Engin, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
11.12.2019 20:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 20:52
HAYATINI KAYBETTİ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı fabrikanın çatısında olukları kontrol ederken dengesini kaybedip 6 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Tugay Engin, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA