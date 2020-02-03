Fabrikanın çatısından düşen boyacı hayatını kaybetti
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Fabrikanın çatısından düşen boyacı hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çalıştığı fabrikanın çatısından düşen boyacı öldü.

03.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:42
Fabrikanın çatısından düşen boyacı hayatını kaybetti

'nin ilçesinde çalıştığı fabrikanın çatısından düşen boyacı öldü.

Alınan bilgiye göre, Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi'ndeki makine fabrikasının çatısını boyayan Çetin Korkmaz (54), yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

Fabrika yetkililerinin vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Korkmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Korkmaz'ın cesedi, cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Fabrikanın çatısından düşen boyacı hayatını kaybetti
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