Fabrikanın bahçesindeki 5 tonluk mazot tankı yandı
04.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:31
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde çelik yapı üretimi yapan bir fabrikanın bahçesindeki 5 tonluk mazot tankı alev aldı.
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde çelik yapı üretimi yapan bir fabrikanın bahçesindeki 5 tonluk mazot tankı alev aldı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
- Kocaeli
Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde çelik yapı üretimi yapan bir fabrikanın bahçesinde bulunak mazot tankı, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. 5 tonluk mazot tankı alev alev yanarken, ilk olarak fabrika çalışanları müdahalede bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kocaeli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ