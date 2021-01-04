Fabrikanın bahçesindeki 5 tonluk mazot tankı yandı
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Fabrikanın bahçesindeki 5 tonluk mazot tankı yandı

04.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:31
Fabrikanın bahçesindeki 5 tonluk mazot tankı yandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde çelik yapı üretimi yapan bir fabrikanın bahçesindeki 5 tonluk mazot tankı alev aldı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde çelik yapı üretimi yapan bir fabrikanın bahçesindeki 5 tonluk mazot tankı alev aldı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde çelik yapı üretimi yapan bir fabrikanın bahçesinde bulunak mazot tankı, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. 5 tonluk mazot tankı alev alev yanarken, ilk olarak fabrika çalışanları müdahalede bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Kocaeli
Fabrikanın bahçesindeki 5 tonluk mazot tankı yandı
Fabrikanın bahçesindeki 5 tonluk mazot tankı yandı
Fabrikanın bahçesindeki 5 tonluk mazot tankı yandı
Fabrikanın bahçesindeki 5 tonluk mazot tankı yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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