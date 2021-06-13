Fabrikanın asit tankı patladı, gökyüzünü asit bulutu kapladı
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Fabrikanın asit tankı patladı, gökyüzünü asit bulutu kapladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fabrikanın asit tankı patladı, gökyüzünü asit bulutu kapladıANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nde temizlik kimyasalları üretimi yapılan fabrikanın asit tankı patlayınca gökyüzünü asit dumanı kapladı.

Fabrikanın asit tankı patladı, gökyüzünü asit bulutu kapladı

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nde temizlik kimyasalları üretimi yapılan fabrikanın asit tankı patlayınca gökyüzünü asit dumanı kapladı. Hafta sonu tatili ve pandemi kısıtlaması nedeniyle fabrikada çalışan personel olmaması, olası faciayı önledi.

Olay saat 20.00 sıralarında Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. sokakta temizlik ürünleri ve temizlik kimyasalları üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Fabrika bahçesinde bulunan asit tankının patlaması sonucu içinde bulunan kimyasal sızmaya başladı. Sızan asidin dağılması sonucu havada sarı ve kırmızı renkli asit dumanı oluştu. Olayın ihbar edilmesi üzerine fabrikaya sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanma olmazken, hafta sonu tatili ve pandemi kısıtlaması nedeniyle fabrikada çalışan personel olmaması, olası faciayı önledi.

İTFAİYE 'SIZDIRMA' YÖNTEMİ İLE MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekipleri 'yağmurlama' diye adlandırılan yöntemle asit yoğunluğunu seyrekleştirmek için sızıntının olduğu bölgeye müdahale etti. Olayın yaşandığı fabrikaya gelen OSB Bölge Müdürü İlhan Metin çalışmaları inceledi.

Fabrikanın asit tankı patladı, gökyüzünü asit bulutu kapladı
Fabrikanın asit tankı patladı, gökyüzünü asit bulutu kapladı
Fabrikanın asit tankı patladı, gökyüzünü asit bulutu kapladı
Fabrikanın asit tankı patladı, gökyüzünü asit bulutu kapladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Fabrikadan sızan kimyasal madde gökyüzünü turuncuya boyadı
Fabrikadan sızan kimyasal madde gökyüzünü turuncuya boyadı
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