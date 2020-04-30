Fabrikaların çarkları dönüyor
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Fabrikaların çarkları dönüyor

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile fabrikalarda çarklar dönüyor.

30.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:15

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile fabrikalarda çarklar dönüyor.

Diyarbakır'da tekstil, inşaat, gıda, mermer ve ambalaj başta olmak üzere birçok alanda üretimin ve ihracatın yapıldığı OSB'de Kovid-19 tedbirleri ile üretim sürüyor. OSB'de 208 fabrikanın bacası tüterken, çalışanlara servis hizmeti de sunuluyor.

Fabrika girişlerinde ateşleri ölçülen çalışanların maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak makine başına geçmesi sağlanıyor.

"Üretime devam ediyoruz"

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs sürecinde tüm fabrikaları ve çalışanların servislerini dezenfekte ettiklerini belirterek, "208 fabrikada 5 bin 500 çalışanımız üretim yapıyor. Yarınların iyi olacağına inanarak üretime devam ediyoruz." dedi.

Odabaşı, 20 kişilik servislerin 6 kişiye düşürüldüğünü, gerekli tüm tedbirleri uyguladıklarını aktararak, "Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bile gerekli izinleri alarak tüm fabrikalarda üretimi devam ettiriyoruz. Vardiyalı şekilde personel çalışıyor. Çalışanlarımız maskelerini takarak, sosyal mesafeyi koruyarak üretim yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu kötü günlerde devletimiz yanımızda oldu"

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 1 Mart'ta yolcu giriş çıkışına kapatılan Habur Sınır Kapısı'nda ticaretin, tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimi yoluyla "temassız" olarak sürdürüldüğünü hatırlatan Odabaşı, gıda, tekstil ve inşaat sektöründe Irak'a ihracat yapan firmalarının olduğunu söyledi.

Odabaşı, günlük yaklaşık 1300 tırın kapıdan geçiş yaptığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Tırlar Irak tarafına geçtikten sonra şoför değişimi yapılıyor. Bu şekilde ürünlerimiz Irak'a geçiyor. Sanayi bölgemizde çalışan işçilerimizi işten çıkarmadık. İşi yavaşlatan firmalarımız da işçilerini çıkarmayarak, gerekli ödemelerini yapıyorlar. Devletimizin sunduğu ödenekten faydalanan firmalarımız var. Bu süreçte sanayicilerimizin imdadına Kredi Garanti Fonu yetişti. Bu kötü günlerde devletimiz yanımızda oldu. Üretimimiz devam ediyoruz. Az da olsa sıkıntı yaşadığımız ihracatımızsa sürüyor. Yarınların iyi olacağına inanarak üretime devam ediyoruz."

"30 ülkeye ihracat sürüyor"

Yeşil Ambalaj Oluklu Mukavva Kutu Sanayi Genel Müdürü Hasan Yeşil de OSB'de 4 yıldır kesintisiz şekilde üretim yaptıklarını belirtti.

200 personelle 3 vardiya halinde üretim yaptıklarını, 30 ülkeye ihracata devam ettiklerini bildiren Yeşil, tüm ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele sürecinde iş sağlığı güvenliğini alarak üretime devam ettiklerini aktardı.

Yeşil, alınan önlemler konusunda şunları kaydetti:

"Çalışanlarımızın ateşi ölçülüyor. Servise binerken dahi maske takma zorunluluğu getirdik. Yemekhanelere grup halinde girmelerini önledik. Daha önce aynı anda 100 kişi yemek yerken şu an 15 kişiye düşürdük. Gruplar halinde ayrı ayrı giriliyor. Her gün makinelerin dezenfekte işlemlerini yapıyoruz. Sosyal mesafeye uyarak çalışmalarını sağlayıp, dışarıdan misafir kabul etmiyoruz.

İlk etapta ihracat ayağında biraz sıkıntı yaşasak da yapılan çalışmalar neticesinde işler rayına oturdu. Bu da firma olarak bizleri rahatlattı."

Fabrikada 3 yıldır çalışan Mehmet Ali Büyük ise koronavirüs salgını nedeniyle alınan sıkı önlemlerle üretimin sürmesi ve işten çıkarmaların yaşanmamasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Fabrikaların çarkları dönüyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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