Fabrikaların arasından geçen dere simsiyah aktı
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Fabrikaların arasından geçen dere simsiyah aktı

İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER - Haberler | Güncel

Fabrikaların arasından geçen dere simsiyah aktı Derenin halini görenler durumu sosyal medyadan paylaştı Kocaeli'nin İzmit ve Kartepe ilçeleri arasında bulunan bir dereden akan su, bilinmeyen bir sebeple siyaha büründü.

Fabrikaların arasından geçen dere simsiyah aktı

Derenin halini görenler durumu sosyal medyadan paylaştı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ve Kartepe ilçeleri arasında bulunan bir dereden akan su, bilinmeyen bir sebeple siyaha büründü. Dereden akan siyah renkli suyu gören vatandaşlar, cep telefonları ile görüntüleyerek sosyal medya üzerinden paylaştı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi ve İzmit ilçesi arasında geçen ve Köseköy Kanalı olarak bilinen dereden akan su bilinmeyen bir sebeple siyaha bürüdü. Brisa fabrikasının hemen yanı başında bulunan derenin halini gören vatandaşlar, cep telefonlarına sarıldı. Vatandaşlar, siyaha bürünen dereyi cep telefonları ile görüntüleyerek sosyal medya üzerinden paylaştı. Görüntülerde derenin farklı bir dere ile birleştiği noktada dereden akan koyu renkli suyun diğer dereye karıştığı görülüyor.

Fabrikaların arasından geçen dere simsiyah aktı
Fabrikaların arasından geçen dere simsiyah aktı
Fabrikaların arasından geçen dere simsiyah aktı
Fabrikaların arasından geçen dere simsiyah aktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

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