Fabrikalarda yangın eğitimi verildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bazı fabrikalarda çalışan personele yangın eğitimi verildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bazı fabrikalarda çalışan personele yangın eğitimi verildi.

İtfaiye ekiplerince fabrika bahçesinde verilen yangın eğitiminde yangına karşı alınacak önlemler, yangın ve meydana gelebilecek yaralanmalarda yaralı kurtarılması konusunda bilgiler verilerek, yangının fark edildiği andan itibaren öncelikle 112 numaralı ihbar hattının aranması gerektiği söylendi. Su hortumu kullanımı ile yangın söndürme tüpünün anlatıldığı eğitimde yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Çalışanlara ayrıca yangın anında yapılması gerekenler ile ilgili broşür dağıtıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı