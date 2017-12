Fabrikalarda Veri Toplama ve Raporlama Yaparak Ürün Enerji Maliyeti Hesaplamak Mümkün Mü?

Robosoft Proje Yöneticisi Timuçin Çelik, fabrikalarda veri toplama ve raporlama yaparak ürün enerji maliyeti hesaplamanın mümkün olup olmadığı konusunda Wise TV'ye konuştu.



Çelik, "Ürün enerji maliyeti derken, enerjinin girdileri bir fabrikada elektrik enerjisidir, doğalgaz enerjisidir, buhar enerjisidir, çeşitli girdiler var. Bu girdilerin ölçümlenmesi gerekiyor. Örnek olarak, sizin bir ERP sisteminiz var ve bu ERP sisteminden bir iş emri çıkışı oluyor bu hatta düşebilir, tam otomasyon üstünde konuşuyorum şu an. Bu çıkan iş emirleri üretim hattına geldikten sonra iş süreci başlar. Bu iş süreci başlamasıyla siz enerji ölçümlemesine başlarsınız yani, o makinede veya o hatta kullanılan enerjiyi ölçümlersiniz, bu elektrik enerjisi olabilir, buhar enerjisi olabilir, su olabilir, farklı enerji kaynakları olabilir. Bunları otomasyon cihazlarıyla ölçümlersiniz ve üretim bittikten sonra kaydı kesersiniz. Bu aslında sizin hem makinenizin o aradaki duruşlar, kayıplar, arızalar bunlar da var olmak üzere size bir çıktı verir raporlama sistemi, bunlar size aslında bir birim maliyeti sunar, bu ürünün üretim maliyetidir aslında. Bunun içerisine operatörlerin de çalışma saatlerini de koyarsanız, vardiya başı vs., bu ürününüzün ham girdisidir. Onun dışında operasyonel maliyetleriniz var, yönetim ofisindeki klimalarınız, yönetim ofisindeki bilgisayarlar, satışçılarınızın benzin masrafları gibi bu tarz maliyetleri de yan girdiler olarak genel üretiminize bölersiniz. Baz bir ürününüz var, operasyonel maliyetleriniz var, bunları genel ürünlere böldünüz, baz maliyet ve operasyonel maliyetleri topladığınızda aslında ürününüzün minimum maliyeti çıkıyor. Yani, siz bu maliyetin aşağısına düşemezsiniz. Aşağısına düştüğünüz an zarar edersiniz. Bu, size rekabetçilik sağlar. Örnek olarak, x firması ile rekabet etmek istiyorsanız veriniz varsa rekabet edebilirsiniz, aynı şekilde de rakiplerinizle de rekabet edebilirsiniz bu çok önemli bir unsur. Çünkü çoğu üretim bandında bu hesaplanmadığı için o üründe ne kadar ineceğini firmalar bilmiyor. Genel bir enerjiyi hesaplıyorlar, ana girişteki sayaca tüm ürünleri bölüyorlar, ürünün özel testleri varsa o testleri de maliyete koyabilirsiniz. O test mesela sadece o ürüne aittir, o test sürecinden dolayı bir enerji harcaması gerçekleşiyor, sadece o ürünün enerjisinden dolayı yani, test sürecinden dolayı o ürünün fiyatını arttırabilirsiniz. Ama başka bir ürünü arttırmanıza gerek yok. O zaman, o ürünün satış rekabetini arttırmış oluyorsunuz. Aslında temel süreç, o ürün üretilirken iş emri boyunca harcanan enerjinin ürüne yansıtılması ve bunun hesaplanarak raporlarla veya gerekli sistemlerle firmaya sunulması." dedi.