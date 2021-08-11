Fabrikalarda ikinci doz aşılama başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fabrikalarda ikinci doz aşılama başladı

Fabrikalarda ikinci doz aşılama başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Bursa'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında yerinde aşılama sürecinde fabrikalarda ikinci doz aşı uygulamasına başlandı.

Bursa'da büyük bir aşılama kampanyası yürüttüklerini açıklayan İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, aşı ekipleri bir taraftan aşı olmamış kişilere, ikinci ve üçüncü doz aşı hakkı gelen vatandaşlara aşılarını uygularken, diğer taraftan da mobil aşı ekiplerinin Haziran ayında birinci doz aşı uygulaması yapılan fabrika çalışanlarına yönelik ikinci doz aşı uygulamasına başladığını söyledi.

Fabrikalarda birinci doz aşı uygulaması yapılırken çalışanların aşıya yoğun ilgi gösterdiğine dikkat çeken Dr.Yavuzyılmaz,"Zaman ve iş gücü kayıplarının önüne geçmek için işçileri mobil ekipler aracılığıyla yerinde aşılamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda işçi kardeşlerimizin ikinci doz aşılarını da yaparak salgında önemli bir aşama kaydetmiş olacağız. Amacımız, kısa zamanda toplumsal bağışıklığı sağlamak" diye konuştu.

İl düzeyinde yapılan aşılama çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Dr. Yavuzyılmaz, "İlimizde yerinde aşı uygulaması köylerde aşıya ulaşımın zor olduğu yerlerde devam ediyor. Bunun yanı sıra hastanelerde ve tüm ilçe sağlık müdürlüklerinde bulunan aşı polikliniklerinde saat 24.00 de kadar, Aile Sağlığı Merkezlerinde de mesai saatlerinde aşı uygulaması yapılıyor. Orhan Parkı aşı uygulama noktamız saat 23'e ve Nilüfer Kaymakamlığı önünde oluşturduğumuz aşı uygulama noktasında da saat 17'e kadar aşılama devam ediyor. Vatandaşlarımız tüm bu aşı uygulama noktalarında Sinovac ya da Biontech istediği aşıyı tercih ederek aşısını yaptırabilir. Bu salgından biran önce kurtulmak, eski günlerimize dönmek, okul zillerinin çalıp çocuklarımızın güvenli bir şekilde okula başlaması, eğitim ve öğretimde aksaklık yaşanmaması için aşı olmayan tüm vatandaşlarımızı aşı uygulama noktalarımıza bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Son dakika: Bir kişi eşini öldürüp intihar etti
Son dakika: Bir kişi eşini öldürüp intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Ziya Selçuk İlham Aliyev Mehmet Şimşek
Magazin Ezgi Mola Tuğba Özay Süreyya Yalçın Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Lionel Messi Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fabrikalarda ikinci doz aşılama başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 11:14:59. #1.16#

title