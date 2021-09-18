?FABRİKALARDA 24 SAAT GÖZETİM YAPILACAK Düzce'de özellikle kış aylarında artış gösteren hava kirliliği ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında yapılan "Düzce Temiz Hava Acil Eylem Planı" toplantısında yapılan çalışmalar masaya yatırıldı.

Düzce'nin dört bir yanında hava kirliliğinin nedenlerinin bulunması ve önlenmesi için başlatılan ölçüm ve çalışmaların tamamlanmasının ardından Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Temiz Hava Acil Eylem Planı Toplantısında paydaşlarla bir araya gelerek önümüzdeki süreçte uygulanacak planları masaya yatırdı.

Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde gerçekleşen ve Başkan Özlü'nün ev sahipliği yaptığı toplantıya İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Alay Komutanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Parklar İl Müdürlüğü, DERGAZ ve belediye yetkilileri katıldı. Paydaşlar 4 ana başlık altında kirlilikle mücadeleye yönelik ortaya konulan görüşlerini ve kurum olarak atacakları adımları paylaştı.

"TOPLU HALDE MÜCADELE ETMEZSEK KİRLİLİĞE ENGEL OLAMAYIZ"

Toplantının açılışında konuşan Başkan Özlü, "Düzce'deki hava kirliliği ile mücadelede önemli adımlar attık. Bu sene eylem ve uygulama zamanı. Eylem planını sizlerle paylaşmak istedik. Her kurumun atması gereken adımlar var. Toplu halde mücadele etmezsek kirliliğe engel olamayız. Çünkü Düzce'nin yerleşim planı havanın kirlenmesine çok müsait. Bu bakımdan hemen uygulamaya geçmemiz gerekiyor" dedi.

"KİRLİLİĞİN 4 ANA SEBEBİ; SANAYİ, ULAŞIM, YAKMA VE ISINMA"

Başkan Özlü'nün ardından Temiz Hava Acil Eylem Planına yönelik hazırlanan sunumu katılımcılarla paylaşan Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Emrah Gülmez, Sanayi, Ulaşım, Yakma ve Isınma olmak üzere 4 başlık altında kirliliğe yol açan kaynaklara yönelik kısa, orta ve uzun vadede hangi kurumların ne şekilde yol izlemesi gerektiğine yönelik bilgi aktardı.

"ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ ÇÖZÜM ORTAĞI OLACAĞIZ"

Sunumun ardından yeniden değerlendirmede bulunan Başkan Dr. Faruk Özlü, "Bu plan, yasal dayanaklara uygun şekilde hazırlandı. Aynı şekilde mobil ve sabit ölçüm araçlarının sonuçlarıyla yola çıkıldı. Düzce Belediyesi olarak temiz hava konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çözüm ortağı olacağız. Başta fırın ve lokantacı esnaflarımız olmak üzere mücavir alan içerisinde doğalgaz kullanımını yaygınlaştırmak için adımlar atılacak. Fabrikalarda 24 saat gözlem konusunda kararlı hareket edilecek. Alınan kararlar neticesinde atacağımız adımlar ile bu dönem hava kirliliğinin olumlu şekilde değiştiğini hep birlikte göreceğiz" şeklinde konuştu.

Toplantı, kurumların eylem planı üzerinde görüş alış verişi yapmasıyla sona erdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri