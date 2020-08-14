Fabrikalar sözleşmeye uymadı, fiyatlar 30 kuruşa düştü Ege Bölgesi'nin en önemli tarımsal üretimin yapıldığı Salihli Ovası'nda 20 bin dekara yakın bir alanda üretilen salçalık domatesler için çiftçiler salça fabrikalarıyla kilosu 50 ila 55 kuruştan alınması için sözleşme yaptı, ancak salça fabrikaları bu fiyatı 30 ila 35 kuruşa kadar düşürdü.

Ege Bölgesi'nin en önemli tarımsal üretimin yapıldığı Salihli Ovası'nda 20 bin dekara yakın bir alanda üretilen salçalık domatesler için çiftçiler salça fabrikalarıyla kilosu 50 ila 55 kuruştan alınması için sözleşme yaptı, ancak salça fabrikaları bu fiyatı 30 ila 35 kuruşa kadar düşürdü.

Üreticiler, fabrikalarla salçalık domatesin kilosunun 50 ila 55 kuruş arası alınması için sözleşme imzaladıklarını ancak fabrikaların şu anda domatesleri 30-35 kuruş arasında aldığını belirtirken, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Bu fiyatlar bu şekilde giderse birçok üreticimiz, çiftçimiz maalesef ki domatesini tarlasında bırakacak" dedi.

Salçalık domates üreticilerinin perişan olduğunu Yalvaç, "Hiçbir zaman üretmekten geri kalmayan çiftçimiz, özellikle domates üreticimiz çok zor durumda. Salihli'nin birçok mahallesinde yaklaşık 20 bin dekara yakın salçalık domates fidanı dikildi. Bu süreçten sonra birçok üreticimiz salça fabrikaları ile 50-55 kuruştan sözleşme yaptı. Sözleşmelerin birçoğu fabrikatör lehine oldu. Depolarda salçalar kalmamasına rağmen, fiyatları maalesef salça fabrikaları 30-35 kuruşa kadar düşürdüler. 'Fabrikada bakım var', 'kamyon bulamıyoruz', 'bugün hava koşulları uygun değil' gibi bahanelerle çiftçimizin tarlasına kamyonlar gelmedi. Zaten fırtına, yağmur, dolu, don, sel ve mildiyo felaketi gibi birçok sorunlarla uğraşan çiftçimiz, şu anda maliyetlerinin çok altında maalesef ürününü satmak zorunda kalıyor" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA