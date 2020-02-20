Fabrikadan zeytinyağı çalmak isteyen hırsız suçüstü yakalandı

20.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:18

Hatay'ın Hassa ilçesindeki bir zeytinyağı fabrikasından zeytinyağı çalmak isteyen hırsız, suçüstü yakalandı.

Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aktepe Mahallesi'ndeki bir zeytinyağı fabrikasında hırsızlık ihbarı aldı.

Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, fabrika içerisinde zeytinyağı çalmak üzere olan B.A'yı suçüstü yakaladı.

Şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: AA