Fabrikadan hırsızlık yaparken yakalanan 2 kişi tutuklandı
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Fabrikadan hırsızlık yaparken yakalanan 2 kişi tutuklandı

Fabrikadan hırsızlık yaparken yakalanan 2 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir fabrikaya giren iki hırsız, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir fabrikaya giren iki hırsız, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca Taşköprü ilçesi Çördük köyünde icra edilmekte olan devriye faaliyeti esnasında madencilik şirketi sahasına fenerle yapılan kontrolde, hırsızlık yapmak amacıyla fabrika sahasına giren 2 şahıs, mermer silim makinesinin arkasına gizlenmiş vaziyette suç aleti malzemelerle birlikte yakalandı. Fabrika sahasında yapılan kontrolde şahısların mermer silim makinesi motorunun bakır alaşımlı bağlantı kablolarını kestikleri ve makinenin üzerindeki motor kapaklarını söktükleri tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.K. ve İ.S. isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU

Fabrikadan hırsızlık yaparken yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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