Fabrikadan Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te bir fabrikadan fıstık kavlatma, zeytin silkeleme ve çeşitli aletlerin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Körkün Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikadan gece vakti fıstık kavlatma, zeytin silkeme makineleri ile çeşitli aletlerin çalınmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Olaydan yaklaşık 3 saat sonra tespit edilen şüpheliler H.Ö, B.Ö. ve K.Ö, kent merkezi ve Oğuzeli ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Jandarma ekipleri, makinelerin satıldığı hurdacıları da belirleyerek bulduğu makineleri sahibine teslim etti.

Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.