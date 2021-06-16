Fabrikadan 70 bin TL'lik kablo çalan hırsız sevgililer serbest kaldı
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Fabrikadan 70 bin TL'lik kablo çalan hırsız sevgililer serbest kaldı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barlas - Haberler | 3. Sayfa

- Fabrikadan 70 bin TL'lik kablo çalan hırsız sevgililer serbest kaldı Denizli'nin Honaz ilçesinde bir tekstil fabrikasından çaldıkları iddia edilen 70 bin TL değerindeki kabloyu, ormanlık alanda eritirken JASAT'a suçüstü yakalanan sevgili çift, adli kontrolle serbest bırakıldı.

- Fabrikadan 70 bin TL'lik kablo çalan hırsız sevgililer serbest kaldı

DENİZLİ - Denizli'nin Honaz ilçesinde bir tekstil fabrikasından çaldıkları iddia edilen 70 bin TL değerindeki kabloyu, ormanlık alanda eritirken JASAT'a suçüstü yakalanan sevgili çift, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefon ve elektrik kablosu ile iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı araştırma Ferhat D. ve sevgilisi Nebahat D. ile Polat G. isimli şüpheliler, bir fabrikadan çaldıkları 70 bin TL değerindeki elektrik kablosunu ormanlık alanda ateş yakarak erittikleri sırada suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda Ferhat D'nin 19, sevgilisi Nebahat D'nin 17 ve Polat G'nin ise 4 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi. İfade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fabrikadan 70 bin TL'lik kablo çalan hırsız sevgililer serbest kaldı
Fabrikadan 70 bin TL'lik kablo çalan hırsız sevgililer serbest kaldı
Fabrikadan 70 bin TL'lik kablo çalan hırsız sevgililer serbest kaldı
Fabrikadan 70 bin TL'lik kablo çalan hırsız sevgililer serbest kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barlas

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