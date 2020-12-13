Fabrikadan 20 bin liralık koltuk takımı hırsızlığı kamerada
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Fabrikadan 20 bin liralık koltuk takımı hırsızlığı kamerada

13.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:04
Fabrikadan 20 bin liralık koltuk takımı hırsızlığı kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasından 20 bin liralık koltuk takımını çalan, yüzleri maskeli 2 şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasından 20 bin liralık koltuk takımını çalan, yüzleri maskeli 2 şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık şüphelilerinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. 

Olay, saat 01.00 sıralarında, İnegöl'e bağlı Sinanbey Mahallesi 25. Metal Sokak'ta meydana geldi. Sokak kısıtlamasını ihlal edip, mobilya fabrikasına gelen, yüzleri maskeli 2 şüpheli, brandaları yırtarak, içeri girdi. İş yerinde paketlenmiş olarak bulunan, 20 bin lira değerindeki koltuk takımını çalan hırsızlık şüphelileri, kaçtı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızlık şüphelilerinin fabrikaya girdiği ve koltuk takımını taşıdıkları anlar yer aldı. Hırsızlık şüphelilerinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. 


Fabrikadan 20 bin liralık koltuk takımı hırsızlığı kamerada
Fabrikadan 20 bin liralık koltuk takımı hırsızlığı kamerada
Fabrikadan 20 bin liralık koltuk takımı hırsızlığı kamerada
Fabrikadan 20 bin liralık koltuk takımı hırsızlığı kamerada
Fabrikadan 20 bin liralık koltuk takımı hırsızlığı kamerada
Fabrikadan 20 bin liralık koltuk takımı hırsızlığı kamerada
Fabrikadan 20 bin liralık koltuk takımı hırsızlığı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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