Fabrikadaki yangına camdan girerek müdahale ettiler

02.10.2019 22:16

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde plastik kasa imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Sanayi Sitesi'nde, plastik kasa üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri, fabrikanın kilitli kapılarını açamayınca alevlere camdan girerek müdahale etti.

Yarım saatlik çalışma sonucu diğer bölümlere sıçramadan söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.

Kaynak: AA