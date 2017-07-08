Fabrikadaki Yangın Büyümeden Söndürüldü

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikanın makine bölümünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.



Yangın organize sanayi bölgesinde bulunan bir gıda fabrikasının makine bölümünde meydana geldi. Makinede çıkan yangın fark eden işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. - ADIYAMAN