Fabrikadaki patlamayla ilgili valilik ve İSDEMİR'den açıklama
Haberler » 3. Sayfa » Fabrikadaki patlamayla ilgili valilik ve İSDEMİR'den açıklama - Haberler

Fabrikadaki patlamayla ilgili valilik ve İSDEMİR'den açıklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İskenderun Demir Çelik Fabrikası'ndaki (İSDEMİR) patlamanın 4. yüksek fırınında sıcak metalin suyla temasından meydana geldiği açıklandı.

14.12.2019 16:19 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:24
Fabrikadaki patlamayla ilgili valilik ve İSDEMİR'den açıklama

'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İskenderun Demir Çelik Fabrikası'ndaki (İSDEMİR) patlamanın 4. yüksek fırınında sıcak metalin suyla temasından meydana geldiği açıklandı.


Bugün saat 14.40 sularında yaşanan patlamayla ilgili Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Öğle saatlerinde, ilk değerlendirmelere göre İskenderun Demir Çelik Fabrikasının 4. yüksek fırınında sıcak metalin suyla temasıyla meydana gelen patlama sonucunda yangın söndürme cihazlarının otomatik olarak çalışması neticesinde, havada yüksek miktarda buhar ve duman oluşmuştur. Olayda yaralanan ya da ölen vatandaşımız yoktur. Yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.


İSDEMİR tarafından yapılan açıklamada ise, "İSDEMİR yüksek fırında su kaçağının sıcak metale temas etmesi nedeniyle gerçekleşen patlamada hiçbir çalışanımız zarar görmemiştir. Gerekli önlemler alınmış olup, kısa süre içerisinde normal çalışma şartlarına dönülmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi. - HATAY

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (1)

  • ADIN ÖNEMİYOK:
    Allah korumuş. Yarali ve ölen kisilerin olmaması ne güzel. Ilk defa boyle bir haberde yüzum gülumsedi. Keşke her iş kazası böyle sonuclansa. Maddi zararda en kisa zamanda giderilir ins. Tekrari yasanmayacak sekilde gerekli tüm onlemler alınır umarim ki.
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler