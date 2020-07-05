Fabrikadaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli sağlık kontrolüne getirildi
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Fabrikadaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli sağlık kontrolüne getirildi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı.

05.07.2020 19:00 | Son Güncelleme: 05.07.2020 19:04

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sorumlu müdür ile iki ustabaşı için 1 gün ek gözaltı kararı verildi.

Hendek Devlet Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında önceki gün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin kayıp olduğu bildirilmişti.

Bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bugün 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken biri il dışında, yanık tedavi ünitesinde olmak üzere, 5 yaralının tedavisi devam ediyor.

Fabrikadaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli sağlık kontrolüne getirildi

Kaynak: AA

Manşet

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