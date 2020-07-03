Fabrikadaki patlamanın ardından yaralı işçileri taşıyan simitçi, o anları anlattı Fabrikadaki patlamanın ardından yaralı işçileri taşıyan simitçi, o anları anlattıSakarya'da fabrikalara simit satarak geçimini sağlayan Kenan Esenboğa, havai fişek fabrikasında yaşanan patlamayı gördükten sonra olay yerine gitti.

Fabrikadaki patlamanın ardından yaralı işçileri taşıyan simitçi, o anları anlattı

Sakarya'da fabrikalara simit satarak geçimini sağlayan Kenan Esenboğa, havai fişek fabrikasında yaşanan patlamayı gördükten sonra olay yerine gitti. Patlamanın yaşandığı fabrikaya girdiği anda gördüğü manzara karşısında dehşete düştüğünü ifade eden Esenboğa, 'Ben olay anında organize sanayi bölgesindeydim oradaki fabrikalara simit satıyorum ben. Olay bölgesinde yüksek bir patlama duyunca daha önce burada yaşanan fabrikalardaki patlama seslerine aşina olduğum için kendi müşterilerim de bu bölgede olduğundan dolayı en yakın yerden içeriye girdim" dedi.

'YORGUNLUKTAN BAYILDIM"

Olay yerinde bulunan ekiplere yardım ettiği sırada sıcaktan ve yorgunluktan bayıldığını belirten Esenboğa, gözünü hastanede açtığını söyleyerek, 'Hemen buraya geldim aracımı 2 kilometre ileride bıraktım, koşarak buraya geldim. Burada jandarma yolu kesmişti biz de arkadaşlarımızla birlikte ormanın içinden kimseye görünmeden arka tarafa girdiğimizde deprem yeri gibi bir yer gördüm. İlk önce bir ayakkabı gördüm, ayakkabıları takip ettikten sonra nükleer bir bombanın düşmüş olduğu gibi bir çukur olduğunu gördüm. Bu çukurun dibinde ise tahtaların içerisinde her tarafı kan içerisinde bir yaralı gördüm. Onu tıbbi anlamda zarar vermemek adına kıpırdatmadan bir kapının üzerine koyup sırtlayıp getirdik. İkinci yaralıya geldiğimde ise onun ağırlığı altında bayıldı. Gözümü hastanede açtım.ö diye konuştu.

Kaynak: DHA