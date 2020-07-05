Fabrikadaki patlamada yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor
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Fabrikadaki patlamada yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Cuma günü Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Fabrikadaki patlamada yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor
05.07.2020 14:19 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:45

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Cuma günü Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. 114 kişinin yaralı olarak hastaneye müracaat ettiği olayda, 1'i yoğun bakımda olmak üzere 4 kişinin tedavisi hastanede sürüyor.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de arama çalışmalarının devam ettiği patlama ile ilgili son durumu paylaştı. Yavuz, "4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi henüz bulunamadı. 114 kişi yaralı olarak hastaneye müracaat etti, biri yoğun bakımda olmak üzere 4 kişi de halen tedavi görmektedir. Kalan tüm hastalarımız taburcu edilmiştir. İlk gün ağır yanık sebebiyle İstanbul'a, parmak kopması sebebiyle Kocaeli'ne sevk edilen hastalarımızın da tedavisi devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" dedi.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini dile getiren Yavuz, "Bu elim kaza olur olmaz olay yerine intikal ettik. Gerçekten bir can daha kurtarmak için herkesin nasıl çırpındığına şahit olduk. Cumhurbaşkanımız, ilk andan itibaren yaşanan elim hadiseyle anbean ilgilendi. Devletimizin tüm imkanları adeta seferber edildi. Olayın hemen akabinde 3 bakanımız İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine intikal ederek eşgüdüm halinde çalışmanın en güzel örneğini ortaya koydular" diye konuştu.

"Adli ve idari soruşturmalar titizlikle yürütülüyor"

Adli ve idari soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Yavuz, "Tarım Bakanımız, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazözü takviye olarak derhal bölgeye gönderdi. AFAD, UMKE, 112, İtfaiye Teşkilatı ile başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Hendek Belediyemiz ve diğer kurumlar tüm imkanlarını seferber etti. Emniyet ve güvenlik birimleri ile başsavcılık ilk andan itibaren büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Elim olayla ilgili tüm ayrıntılar irdeleniyor, adli ve idari soruşturmalar titizlikle yürütülüyor. Dün de kimliği belli olan ve defin işlemleri tamamlanan elim kaza sebebiyle vefat etmiş iki kişinin cenazesine katılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ile İçişleri Bakan Yardımcımız İsmail Çataklı şehrimize geldiler. Bu somut ve net tabloya rağmen olayları çarpıtmak için uğraş vererek, sanki daha fazla ölü var da saklanıyor gibi bir intiba oluşturmaya çalışanlar da oldu. Bunu da acılı bir ailenin olayın sıcaklığı ile verdiği ancak sonradan geri aldığı demeç üzerinden yapmaya çalıştılar" şeklinde konuştu.

"Rabbim bir daha böyle elim kazalar bizlere yaşatmasın"

Ali İhsan Yavuz, "Devletimizin tüm imkanlarının seferber edildiği, herkesin 'ben ne yapabilirim' anlayışı içinde olay yerine koştuğu ve an be an tüm bilgilerin şeffaf bir şekilde paylaşıldığı bir atmosferde sorumsuzca yayın yapan ve açıklamalarda bulunanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Bizi bir an bile yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan ve ilgili herkesten Allah razı olsun. Bir kez daha ölülerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Rabbim bir daha böyle elim kazalar bizlere yaşatmasın" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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