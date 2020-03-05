Fabrikadaki hırsızlığın şüphelisi kameradan tespit edildi

05.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:35

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan terlik fabrikası çalışanının içinde bin 400 lira bulunan çantasını çalan A.Ç. (24) polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anı, fabrikanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hacı Eyüplü Mahallesi'nde bulunan terlik fabrikasının muhasebe bölümünde görevli çalışana ait çanta çalındı. Durum polise bildirildi. Fabrikanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, çantayı çalan kişinin fabrikaya gelen A.Ç., olduğunu belirledi. Görüntülerde, şüphelinin kimsenin olmadığına emin olup, montunu koltuğun üzerine bıraktığı, ardından da masanın arkasında duran içi para dolu çantayı alıp, yeleğinin içine sakladığı görüldü.Polis, şüpheli A.Ç.'yi evinde yakalayıp, gözaltına aldı. A.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA