Fabrikadaki dev lastikler alevlere teslim oldu
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Fabrikadaki dev lastikler alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir lastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu söndürüldü.

- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir lastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Yolu üzerinde bulunan bir lastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikadaki lastikler henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Fabrikadan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, fabrika içerisinde yanan devasa lastikleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, ekipler bölgede uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sonucu lastik fabrikasında maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

(Mustafa Uslu/İHA)

Fabrikadaki dev lastikler alevlere teslim oldu
Fabrikadaki dev lastikler alevlere teslim oldu
Fabrikadaki dev lastikler alevlere teslim oldu
Fabrikadaki dev lastikler alevlere teslim oldu
Fabrikadaki dev lastikler alevlere teslim oldu
Fabrikadaki dev lastikler alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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