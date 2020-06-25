Fabrikada yemekten zehirlenen 97 kişi hastaneye kaldırıldı
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Fabrikada yemekten zehirlenen 97 kişi hastaneye kaldırıldı

Fabrikada yemekten zehirlenen 97 kişi hastaneye kaldırıldıKONYA'da bir fabrikada çalışan 97 kişi, yedikleri yumurtalı patates salatasından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Fabrikada yemekten zehirlenen 97 kişi hastaneye kaldırıldı
25.06.2020 15:20 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:25

Fabrikada yemekten zehirlenen 97 kişi hastaneye kaldırıldı

KONYA'da bir fabrikada çalışan 97 kişi,  yedikleri  yumurtalı patates salatasından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 

Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya fabrikada çalışan yaklaşık 200 işçi, dün öğlen fabrikada yemek yedi. İşçilerden bazılarında akşam saatlerinde mide bulantısı ve baş dönmesi rahatsızlığı başladı. Bunun üzerine bazı işçiler akşam hastaneye gitti. Bugün sabah işe gelen işçilerin de bazılarıda  aynı şikayetin devam etmesi üzerine onlar da fabrikanın araçlarıyla hastaneye kaldırıldı. Yedikleri yumurtalı patates salatasından zehirlendikleri üzerinde durulan 97 işçi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yenilen salatadan numune alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA

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