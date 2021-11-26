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Son dakika... Fabrikada yangın: dumandan etkilenen 1 işçi hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Fabrikada yangın: dumandan etkilenen 1 işçi hastaneye kaldırıldı Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada meydana gelen yangında 1 kişi yaralandı.

Fabrikada yangın: dumandan etkilenen 1 İşçi hastaneye kaldırıldı

TEKİRDAĞ - Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada meydana gelen yangında 1 kişi yaralandı.

Yangın, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir lastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen yangında kısa sürede tesisin tamamını dumanlar kapladı. İşçiler kısa sürede tahliye edilirken, olay yerine itfaiye ekipleri, 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, dumanlardan etkilenen işçilere olay yerinde müdahalede bulunuldu. Bir işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğer işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme sürüyor.

Son dakika... Fabrikada yangın: dumandan etkilenen 1 işçi hastaneye kaldırıldı

Son dakika... Fabrikada yangın: dumandan etkilenen 1 işçi hastaneye kaldırıldı

Son dakika... Fabrikada yangın: dumandan etkilenen 1 işçi hastaneye kaldırıldı

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İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Gökçeli - Son Dakika Haberleri

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