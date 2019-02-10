Fabrikada Yangın (2) - Adana

Adana'da bir narenciye fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi'ndeki narenciye fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve önlem amaçlı ambulans sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Adana'da bir narenciye fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi'ndeki narenciye fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve önlem amaçlı ambulans sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA