FABRİKADA ÜZERİNE ASİT DÖKÜLEN İŞÇİ YARALANDI
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı mobilya fabrikasında üzerine sülfürik asit dökülen işçi Berkan A. (19), yaralandı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı mobilya fabrikasında üzerine sülfürik asit dökülen İşçi Berkan A. (19), yaralandı.
Olay, İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 28. Metal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, mobilya fabrikasında çalışan Berkan A.?nın çarptığı asit deposu hortumunda sülfürik asit döküldü. Vücudunun asit değdiği yerleri yanan Berkan A., yere yığıldı. İhbar üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.