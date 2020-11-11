Fabrikada tüpgaz parlamasında yaralanan işçi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fabrikada tüpgaz parlamasında yaralanan işçi hayatını kaybetti

11.11.2020 15:47 | Son Güncelleme: 11.11.2020 15:51
Fabrikada tüpgaz parlamasında yaralanan işçi hayatını kaybetti

Samsun'da bir fabrikada çalışma yaparken tüpgaz parlaması sonucu alevler içinde kalarak yaralanan işçi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da bir fabrikada çalışma yaparken tüpgaz parlaması sonucu alevler içinde kalarak yaralanan işçi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Çarşamba Şeker Fabrikası binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada kaynak ve kesim içinde çalışan 61 yaşındaki Hasan Güleç, kaçak yapan tüpgazdan biriken gazın alev alması sonucu yanarak yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine kaldırılan 3 çocuk babası Hasan Güleç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hasan Güleç'n cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Fabrikada tüpgaz parlamasında yaralanan işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kazada ağır yaralanan polis memuru hayatını kaybetti
Kazada ağır yaralanan polis memuru hayatını kaybetti
Son dakika haber: Kazada yaralanan genç hayatını kaybetti
Son dakika haber: Kazada yaralanan genç hayatını kaybetti
Son dakika haber... Yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haber... Yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Lütfi Elvan İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Madonna Cem Yılmaz Birce Akalay Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ozan Tufan Arda Turan Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Daha Fazla Ölü Kasım Bursa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fabrikada tüpgaz parlamasında yaralanan işçi hayatını kaybetti - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 15:54:06. #1.15#
title