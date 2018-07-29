Fabrikada Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, biri fabrika sahibi 2 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Yalvaç'ta faaliyet gösteren iplik ve halı fabrikasınının boya bölümündeki buhar kazanı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamada, yakın bölgede olduğu öne sürülen Halil Akpınar (25) olay yerinde hayatını kaybetti. Patlama sonucunda, işletme sahibi Mehmet Üçkardeş (47) ile çalışan işçilerden Yakup Kalkan (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları daha sonra Yalvaç Devlet Hastanesi ve Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)