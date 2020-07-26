Fabrikada oksijen tüpü patlaması
Bartın Organize sanayi bölgesindeki bir demir-çelik fabrikasında işçinin oksijen tüpünün patlaması sonucu bir işçi yaralandı.
26.07.2020 15:27 | Son Güncelleme: 26.07.2020 15:30
Bartın Organize sanayi bölgesindeki bir demir-çelik fabrikasında işçinin oksijen tüpünün patlaması sonucu bir işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesindeki demir-çelik fabrikasında çalışan H.Y'nin (32) demir kestiği oksijen tüpü sıkışma sonucu patladı.
Mesai arkadaşlarının durumu bildirdiği sağlık ekiplerince ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: AA