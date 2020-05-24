Fabrikada koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 11 oldu
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında, koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 11'e yükseldi.
24.05.2020 21:17 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:20
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında, koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 11'e yükseldi.
Alaplı'da faaliyet gösteren iplik fabrikasında 21 Mayıs günü, 3 işçinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından üretime 1 Haziran'a kadar ara verildi. Filyasyon çalışması kapsamında diğer işçi ve işçilerin ailelerinden 96 kişiye test yapıldı. Çalışmalar kapsamında 8 işçi de daha koronavirüs tespit edildi. İşçilerin ailelerinden 2 kişinin de koronavirüs testi pozitif çıktı. Toplam 13 kişi, Alaplı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 13 kişinin temas ettiği vatandaşların da evlerinde izole edildiği ve sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.
Kaynak: DHA