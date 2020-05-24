Fabrikada koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 11 oldu ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında, koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 11'e yükseldi.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında, koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 11'e yükseldi.

Alaplı'da faaliyet gösteren iplik fabrikasında 21 Mayıs günü, 3 işçinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından üretime 1 Haziran'a kadar ara verildi. Filyasyon çalışması kapsamında diğer işçi ve işçilerin ailelerinden 96 kişiye test yapıldı. Çalışmalar kapsamında 8 işçi de daha koronavirüs tespit edildi. İşçilerin ailelerinden 2 kişinin de koronavirüs testi pozitif çıktı. Toplam 13 kişi, Alaplı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 13 kişinin temas ettiği vatandaşların da evlerinde izole edildiği ve sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA