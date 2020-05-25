Fabrikada koronavirüs tespit edilen 11 işçinin tedavisi sürüyor ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 11 işçinin tedavisi devam ediyor.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 11 işçinin tedavisi devam ediyor. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Alaplı'da bulunan iplik fabrikasında 21 Mayıs'ta 3 işçinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Fabrikada üretime 1 Haziran'a kadar ara verilirken İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de filyasyon çalışmasına başladı. 800 işçinin çalıştığı fabrikada işçilerin temasta bulunduğu tespit edilen 96 kişiye de test yapıldı. Testlerde 8 işçi ve bir işçinin ailesinden 2 kişide koronavirüs tespit edildi. Toplam 13 kişi, Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İşçilerin tedavisinin sürdüğü ekiplerin de filyasyon çalışmasına devam ettiği bildirildi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, işçilerin sağlık durumlarının şu an için iyi olduğunu söyledi. Belediye ve diğer kurumların üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yaptığını ifade eden Tekin, şunları kaydetti: "Uzun zamandan beri Alaplı Belediyesi tüm personeliyle birlikte çok güzel çalışmalar yaptı. Evden çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyacını karşıladık ve karşılamaya devam ediyoruz. 1500 aileye gıda yardımı yaptık. İlaçlama ve dezenfekte çalışmaları yaptık. İnşallah en kısa zaman bu illetten Türkiye ve tüm dünya olarak kurtuluruz. Son olarak fabrikada 11 işçide koronavirüs çıktı. Oradaki arkadaşların hepsinin testleri yaplıyor. Testleri pozitif çıkan arkadaşlarımızın tedavileri sürüyor."- Alaplızonguldak

Kaynak: DHA