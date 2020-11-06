Fabrikada korkutan yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan kozmetik ürünleri fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan kozmetik ürünleri fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 7. Cadde üzerinde bulunan kozmetik ürünleri fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın depo kısmında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden fabrikadakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaranan ya da dumandan etkilenen olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler inceleme başlattı.

(Hakan Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı