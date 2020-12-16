Otomatik kapının çarptığı genç hastanelik oldu
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Otomatik kapının çarptığı genç hastanelik oldu

16.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:26

Otomatik kapının çarptığı genç hastanelik oldu 18 yaşındaki genç uzun süre olayın şokunu üzerinde atamadı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi otomatik kapının çarpması sonucu hastanelik oldu.

Otomatik kapının çarptığı genç hastanelik oldu

18 yaşındaki genç uzun süre olayın şokunu üzerinde atamadı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi otomatik kapının çarpması sonucu hastanelik oldu. 18 yaşındaki genç kendisine ne olduğunu hatırlamadığını belirtirken, uzun süre olayın şokunu üzerinde atamadığı görüldü.

Olay Mesudiye Mahallesinde bulunan bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Feridun K. (18), fabrikada çalıştığı sırada otomatik kapıdan geçerken kapı arasında kaldı. Kendini yerde bulunan genç yaralandı. Yaralının yardımına fabrikada çalışanlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çenesinden yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencin polise verdiği ifade kendisine ne olduğunu hatırlayamadığını söylediği öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomatik kapının çarptığı genç hastanelik oldu
Otomatik kapının çarptığı genç hastanelik oldu
Otomatik kapının çarptığı genç hastanelik oldu
Otomatik kapının çarptığı genç hastanelik oldu
Otomatik kapının çarptığı genç hastanelik oldu
Otomatik kapının çarptığı genç hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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