Fabrikada halaylı doğum günü kutlayan 15 kişiye para cezası (2) 20 KİŞİYE CEZA KESİLDİ Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasındaki doğum günü kutlamasıyla ilgili olarak 20 kişiye ceza kesildiği bildirildi.

20 KİŞİYE CEZA KESİLDİ Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasındaki doğum günü kutlamasıyla ilgili olarak 20 kişiye ceza kesildiği bildirildi. Sosyal medyada yapılan fotoğraf paylaşımından kimlikleri belirlenen 20 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince toplam 63 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA