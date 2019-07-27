Fabrikada forkliftin çarptığı işçi öldü

GAZİANTEP'te, bir halı fabrikasında çalışan Mehmet Ali Kubat, forkliftin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan halı fabrikasında çalışan Mehmet Ali Kubat'a makinelerin arasından hızlıca çıktığı alanda, forklift çarptı. Forkliftin altında kalan Kubat'ı gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya gelen sağlık ekipleri, Kubat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Kubat'ın cansız bedeni, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Fabrikanın güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA