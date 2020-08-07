Fabrikada forkliftin altında kalan işçi öldü
AKSARAY'da, geri dönüşüm fabrikasında çalışan işçi Mehmet Dağ (50), mesai arkadaşının kullandığı forkliftin altında kalarak, yaşamını yitirdi.
07.08.2020 17:21 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:34
AKSARAY'da, geri dönüşüm fabrikasında çalışan işçi Mehmet Dağ (50), mesai arkadaşının kullandığı forkliftin altında kalarak, yaşamını yitirdi.
Kaza, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Hüseyin Doğan (43), yük taşıdığı forkliftle manevra yaptığı sırada, mesai arkadaşı Mehmet Dağ'a fark edemeyerek, çarptı. Kazada Dağ, forkliftin altında kaldı. İhbarla gelen sağlık ekibi, sıkıştığı yerden çıkarılan Mehmet Dağ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA